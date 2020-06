Avrupa’da ticaret deposu kuruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'deki üreticilerin PTT aracılığıyla hiçbir ek işlem ve maliyetle karşılaşmadan onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabildiklerini söyledi. Karaismailoğlu, "epttavm.com için İngiltere, Almanya ve Rusya'da depo ve fulfillment merkezi kurmayı veya ortak yatırımlarla işletmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz e-ticaret platformumuzu bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak" dedi.Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını ile birlikte dünyada önemi artan e-ticaret ile ilgili stratejilerini SABAH'a açıkladı. 7.5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 4 milyarının internet kullanabilir olmasının e-ticaretin etkisini daha da artırdığını anlatan Karaismailoğlu, "90'lı yıllarda elektronik ortamda e-ticaret başladığında, kişiden kişiye satış söz konusuyken bugün, e-ticaret'te tüketici, tedarikçi, satıcı, banka, dağıtım şirketi aynı ortamda karşı karşıya geliyor. Her gün e-ticaret hacmi de bu nedenle artıyor. Hatta firmaların reklam harcamaları da her geçen gün elektronik medyaya doğru artış gösteriyor. Şu anda firmaların reklamları yüzde 15-20 arasında, ancak oran her geçen yıl daha da hızlı artış seyri gösteriyor" diye konuştu. Karaismailoğlu, PTT'nin epttavm.com ve PTT Kargo ile e-ticaret alanında kendine yer edindiğini belirterek, şöyle konuştu: "Salgın sürecinde epttavm.com sağlık açısından maske ve dezenfektan ürünlerinin tedarik ve dağıtımında önemli görevler üstlendi. Geliştirdiği Kurumsal Tedarik Projesi ile de kamu kurumlarına dezenfektan, koruyucu tulum, eldiven, uvl dezenfektan cihazı gibi tıbbi malzemeler sağladı. epttavm. com sayesinde gümrükleme ve ihracatla ilgili tüm işlemler, PTT tarafından gerçekleştiriliyor. Yerli üreticimiz hiçbir ek işlem ve maliyetle karşılaşmadan anlaşmalı onlarca ülkeye PTT güvencesi ile ihracat yapabiliyor."ÜÇ ülke üzerinden PTT'nin e-ticaret altyapısını kullanarak Türk ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Karaismailoğlu, "epttavm.com'un kısa sürede bölgemizdeki ilk 5 platformdan birisi haline geleceğimizi öngörüyoruz. Lojistik altyapımız, insan kaynağımız ve teknolojimiz ile Türkiye için sürdürülebilir bir e-ticaret ve e-ihracat modeline öncülük edebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.