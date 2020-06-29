Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 29 Haziran bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını dünya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken anlık ve canlı dolar Euro fiyatları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler gün için haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan dolar şu sıralar 6.85 civarında bulunurken, Euro ise 7.72 civarında seyrediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık 29 Haziran dolar ve Euro fiyatları son durum bilgileri

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 25 Haziran dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

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DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar;

Alış fiyatı: 6,8535

Satış fiyatı: 6,8560

Euro;

Alış fiyatı: 7,7227

Satış fiyatı: 7,7251