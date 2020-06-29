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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 29 Haziran bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yatırımlarını bu yönde gerçekleştirmek isteyen veya hâlihazırda gerçekleştirmiş olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs sebebiyle piyasalardaki dengesizlik döviz kurlarına yansıyor. Haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başlayan dolar, şu sıralar 6.85 civarında bulunuyor. Buna göre; Haberimizin içerisinden bugün ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden 29 Haziran Dolar ve Euro fiyatlarını canlı ve son dakika olarak takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 29.6.2020 14:13 ABONE OL
Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 29 Haziran bugün ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşın gündeminde yer alıyor. Corona virüsü salgını dünya piyasaları üzerindeki etkisini sürdürürken anlık ve canlı dolar Euro fiyatları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapmak isteyenler gün için haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan dolar şu sıralar 6.85 civarında bulunurken, Euro ise 7.72 civarında seyrediyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte canlı ve anlık 29 Haziran dolar ve Euro fiyatları son durum bilgileri

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 25 Haziran dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

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DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar;

Alış fiyatı: 6,8535

Satış fiyatı: 6,8560

Euro;

Alış fiyatı: 7,7227

Satış fiyatı: 7,7251

piyasalar
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Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Dolar ve Euro 29 Haziran bugün ne kadar?
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