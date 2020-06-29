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Türkiye düşmanları bu habere çok üzülecek! Türkiye'den 3 bölgede ve doğal gaz hamlesi!

Türkiye 'deki ve doğal gaz arama çalışmalarında büyük mesafe katederek, bölgede kirli emel peşinde koşan ülkelerin hayallerini suya düşürdü. Yerli ve milli sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz'i karış karış gezen Türkiye şimdi de Karadeniz'de 'Fatih' gemisi ile çalışmalarını yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de 'da petrol aranacağının müjdesini vererek çalışmaların başladığını söyledi. Böylece Türkiye enerji alanındaki attığı adımların meyvelerini 3 bölgede birden alacak.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:00 Son Güncelleme: 29.6.2020 16:08 ABONE OL
Türkiye düşmanları bu habere çok üzülecek! Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Kastamonu'nun Karadeniz kıyısındaki Abana ilçesi açıklarına ulaştı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'dan uğurlanan, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 26 Haziran'da Trabzon Limanı'nda gerçekleştirilen kule montaj işlemlerinin tamamlanmasıyla çıktığı seferinin üçüncü gününde Abana'ya geldi.

Türkiye düşmanları bu habere çok üzülecek! Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", kıyıdan yaklaşık 5 mil açıktan geçiş yaptı.

Türkiye düşmanları bu habere çok üzülecek! Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi selamlayan Fatih'in, kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye düşmanları bu habere çok üzülecek! Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!

Fatih'in, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmalarından ümitli olduklarını ifade eden Akgül, tamamen milli kaynaklarla bu çalışmaların gerçekleştirilecek olmasının da büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

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Türkiye düşmanları bu habere çok üzülecek! Türkiye'den 3 bölgede petrol ve doğal gaz hamlesi!
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