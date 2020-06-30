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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yatırım açıklaması

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Külliye'de gerçekleşti. Oktay, burada yatırım süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oktay'ın açıklamalarından öne

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 15:27 Son Güncelleme: 30.6.2020 15:37 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yatırım açıklaması

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada önemli açıklamalarda bulundu.

OKTAY'DAN YATIRIM AÇIKLAMASI

Önemli toplantıda değerlendirmelerde bulunan Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde toplam 21 eylemi tamamlamış bulunuyoruz.

Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen, gümrük kapılarında yasa dışı ticareti önlemeye yönelik x-ray sistemleri ile araç ve konteyner tarama sistemi prototipini, MİLTAR projesi kapsamında yerli ve milli olarak üretmeye başladık.

Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak şekilde Risk Sermayesi Fonu oluşturduk.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yatırım açıklaması
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