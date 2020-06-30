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SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan doğal gaz indirimi ve mesajı

Bakan Albayrak, yapılan doğal gaz indirimine yönelik sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 13:08 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:25 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan doğal gaz indirimi ve istihdam mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz indirimiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Son dakika haberi: BOTAŞ 1 Temmuz'dan itibaren gaz satış fiyatlarında indirime gidiyor. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallare indirim yapılmış olacak. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi. Öte yandan elektrik fiyatlarında da 3 ay zam olmayacak.

Albayrak’ın güncel ajandası Son dakika | BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...

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SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan doğal gaz indirimi ve istihdam mesajı
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