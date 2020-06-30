SON DAKİKA! Bakan Albayrak'tan doğal gaz indirimi ve istihdam mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz indirimiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum.



Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. https://t.co/zEFfnyBbxi — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020

Son dakika haberi: BOTAŞ 1 Temmuz'dan itibaren gaz satış fiyatlarında indirime gidiyor. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallare indirim yapılmış olacak. Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL'den bin 400 TL'ye çekildi. Öte yandan elektrik fiyatlarında da 3 ay zam olmayacak.

Albayrak’ın güncel ajandası Son dakika | BOTAŞ'tan doğal gaza indirim! Yarından itibaren geçerli...