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SON DAKİKA | Selçuk'tan açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şehit yakını, gazi ve istihdamı ile ilgili açıklamada bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 12:31 Son Güncelleme: 30.6.2020 12:45 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan istihdam açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6.315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Atama sonuçlarına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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SON DAKİKA | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan istihdam açıklaması
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