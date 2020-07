625 bin kamyon gıda israf oluyor

Gıda kayıp ve israfıyla mücadele için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' projesi başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kampanyası dalga dalga yayılıyor. Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, kampanyanın tanıtım videosunun 5 milyon kişi tarafından izlendiğini, her hafta uzmanlarla canlı yayınlar yapıldığını, bu yayınların da 2 milyon kişiye ulaştığını söyledi. Pakdemirli, yapılan tahminlere göre 2050'de dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye nüfusunun ise 100 milyona ulaşacağını gösterdiğini belirterek, "Dünyada her 9 insandan 1'i açlıkla karşı karşıya. Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1.3 milyar ton ise kaybediliyor ya da israf ediliyor" diye konuştu.Türkiye'de günlük 4.9 milyon ekmeğin israf edildiğini, sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinde kayıp yaşandığını söyleyen Pakdemirli, "Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4.2 ton gıda, 2.000 litre içecek israfı gerçekleşiyor. Yani ülkemizde, her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor" dedi. Tarladan perakendeye gelinceye kadar üretilen gıdanın yüzde 14'ünün kaybolduğunu, satış ve tüketim aşamasında gıda israfının 1/3 olarak gerçekleştiğini belirten Pakdemirli, gıda-okuryazarlığının olması gerektiğini anlattı.PANDEMİ süreci başlamadan önce her türlü hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Bakan Pakdemirli, "Daha Çin'de virüs salgını görüldüğü anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayıp, '6 ay 1 senelik hazırlık yap' talimatı verdi. Biz gıda perakendecilerini çağırıp stokları artırmalarını istedik. Üreticilere de daha fazla üretmelerini söyledik. 50 ürünü gün ve gün takip ettik. Sıkıntı olan ürünle ilgili ithalat kararnamelerini çıkardık. Hasat ve ekim sürecini Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları'yla mekik diplomasisi yürüterek hallettik. Önemli olan tüketici psikolojisini yönetmekti. Başka ülkelerde sıkıntı çıktı, biz hazırlıklı girdik" dedi.GIDA kaybının çevreye de etkisi olacağını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: "1 kilogram et üretmek için 15.500 litre, 1 kilogram peynir için 5 bin litre, 1 kilogram pirinç için 3.400 litre, 1 kilogram şeker için 1.500 litre, 1 kilogram domates için 184 litre su tüketiliyor. Biz, yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek, 10 milyar lira gelir elde etmiş oluruz. Bu da 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı demek. İsrafın yüzde 5'ini engellesek 25 milyar lira eder. Bu da yine 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelir."