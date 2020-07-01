Elektriğe 3 ay zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Temmuz'dan geçerli 3 ay boyunca uygulamada olacak elektrik tarifelerini belirledi. Buna göre, elektriğe 3 ay zam yapılmayacak. Doğalgaz fiyatlarında da konut hariç indirim yapıldı.Doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında yapılan yüzde 12.5'lik indirimle, bin metreküp gazın fiyatı 1.400 TL oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yapılan yüzde 9.8'lik indirimle, bin metreküp gazın fiyatı 1.400 TL olarak belirlendi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak" ifadesini kullandı.