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Elektriğe 3 ay yok

Temmuz’dan geçerli olmak üzere 3 ay boyunca elektriğe yapılmayacak. Sanayi tesisleri ve santrallerde de gaz fiyatı % 9.8 ile 12.5 oranında indirildi

Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Elektriğe 3 ay zam yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 1 Temmuz'dan geçerli 3 ay boyunca uygulamada olacak elektrik tarifelerini belirledi. Buna göre, elektriğe 3 ay zam yapılmayacak. Doğalgaz fiyatlarında da konut hariç indirim yapıldı.

DOĞALGAZA İNDİRİM
Doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında yapılan yüzde 12.5'lik indirimle, bin metreküp gazın fiyatı 1.400 TL oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yapılan yüzde 9.8'lik indirimle, bin metreküp gazın fiyatı 1.400 TL olarak belirlendi.

ALBAYRAK: İYİLEŞMEYİ YANSITACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak" ifadesini kullandı.
piyasalar
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Elektriğe 3 ay zam yok
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