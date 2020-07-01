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’ yönetmeliği yıl sonuna ertelendi

Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
‘Her daireye bir otopark’ yönetmeliği yıl sonuna ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca her daireye en az bir otopark inşa edilmesini zorunlu tutan Otopark Yönetmeliği'nin başlangıç tarihi 30 Haziran 2020'den 31 Aralık 2020'ye ertelendi. Karar bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, her 3 daireye 1 otopark" zorunluluğu "her 1 daireye 1 otopark" olarak revize edildi. Ayrıca belediyelerin bu sayıyı artırabilmelerine de imkân sağlandı. Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkânı da getiriliyor.
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‘Her daireye bir otopark’ yönetmeliği yıl sonuna ertelendi
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