Kısa çalışma ödeneği yattı mı? TC kimlik numarasına göre kısa çalışma ödeneği ödemeleri yatma tarihi

Türkiye'de corona virüs ile mücadele nedeniyle, yüz binlerce vatandaş kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ödemelerinin öne alınacağını bildirmişti ve ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bu noktada, sorgulama işlemini yerine getirmek isteyen bireyler, 'Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor.
İşte TC kimlik numarasına göre kısa çalışma ödeneği yatma tarihi…
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir."