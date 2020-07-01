Maske kumaşına ek vergi yok

MASKE üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den sıfıra düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nca dünya genelinde etkili olan salgınla mücadelede kişisel maske kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı. Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den sıfıra indirildi.