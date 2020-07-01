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kumaşına ek vergi yok

Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Maske kumaşına ek vergi yok
MASKE üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den sıfıra düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı'nca dünya genelinde etkili olan salgınla mücadelede kişisel maske kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı. Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den sıfıra indirildi.
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Maske kumaşına ek vergi yok
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