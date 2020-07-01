Türkiye diyanet vakfı istanbul şubesinin vekaletle kurban kesim programı açıklandı

Türkiye Diyanet Vakfı, 2020 Yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, vekâletle kurban organizasyonunu başlattı. Organizasyonun İstanbul ayağının tanıtım toplantısına İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı. Vakfın İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975, yurt dışı için ise 825 TL olarak belirlendiği açıklandı. Kurban kesim programına katılmak isteyen vatandaşlar, TDV'nin internet sitelerinden, TDV şubelerinden, il ve ilçe müftülüklerinden, din görevlilerinden, tüm PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile başvurabilecekler.

"MAĞDUR VE MAZLUMLARA ULAŞTIRMA KONUSUNDA HAYIR KÖPRÜSÜDÜR"

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın insanların hayırlarını mağdur ve mazlumlara ulaştırmakta bir köprü olduğunu belirten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı,ö Yaklaşık yarım asırlık bir süredir, Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız Anadolu insanımızın hayrını gerek ülke içi, gerekse ülke dışındaki muhtaçlara, mağdur ve mazlumlara ulaştırma konusunda bir hayır köprüsü oluşturmuş bir kurumdur. Tabii bu hayır köprülerinden bir tanesi de kurban ibadeti üzerinden oluşturulmaktadır ve yürütülmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi, inşallah bu yıl da yine ülkemiz insanının kurban ibadetlerini vekâlet yolu ile eda etmesi noktasında vakfımız Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile bu ibadetin yerine getirilmesi noktasında halkımıza destek sunmak için çalışmalara başlamış bulunuyoruz" dedi.

"YURT İÇİNDE 77 İL, YURT DIŞINDA 75 ÜLKE"

Yurt içinde 77 il 232 ilçe ve yurt dışında 75 ülke 287 bölgede kurban kesimlerinin yapılacağını söyleyen Mehmet Emin Maşalı, öBu anlamda geçen sene TDV ve başkanlığımız aracılığıyla yürütülen vekâleten kurban kesimi organizasyonunda 453 bin 560 hisse vatandaşlarımız tarafından vakfımıza emanet edildi. Türkiye içinde 424 kesim noktasında bunların kesimi gerçekleştirildi. Yurt dışında ise 149 ülkede ve 423 bölgede halkımızın bu emanetlerinin ifası konusunda gerekli çalışmalar yapıldı. Bu sene şunu ifade etmek gerekir. Tabii bu yaşanan pandemi, gerek ülke içi gerekse ülke dışında daha az sayıda ki merkezde bu kesim faaliyetlerini yürütmemizi zorunlu kıldı. Ama Türkiye içinde yaklaşık 77 ilde, 232 ilçede inşallah halkımızın bu bize emanet edeceği kurbanların kesimi gerçekleştirilecek. Dışarıda ise 75 ülke ve 287 bölgede bu kesimler yapılacak" dedi.

"İSTANBUL'UN BELLİ NOKTALARINA STANTLAR KURDUK"

Kurban kesim organizasyonunun tanıtımı için İstanbul'un belli noktalarına stantlar kurduklarını söyleyen Maşalı, şöyle devam etti: "Bu anlattıklarım Türkiye Diyanet Vakfı'nın geneli itibari ile yapacaklarının değerlendirilmesiydi. Şimdi bu toplantımız İstanbullu hemşehrilerimizin, TDV'nın İstanbul Şubesi'nin kurban vesilesi ile yapacağı vekâleten kurban kesimi organizasyonunu tanıtmaya dönük bir değerlendirme toplantısıdır. İstanbul'da Allah'ın izniyle bu süreçte öncelikle vatandaşlarımızın TDV'nın İstanbul Şubesi'nin kurban kesim organizasyonundan haberdar olmalarının temin etme amacı ile İstanbul'un belli noktalarında stantlar kurduk. Burada vatandaşlarımıza hem tanıtım yapacağız, hem de bağışlarını almaya gayret edeceğiz. Bunun dışında havalimanlarında yine stantlarımız ile vatandaşlarımızın hizmet vermeye çalışacağız. Onun dışında TDV üzerinden kurbanlarını kestirmek isteyen, vekâletini TDV'na vermek isteyen vatandaşlarımız şunu bilmelidirler ki bütün il ve ilçe müftülüklerimiz, İstanbul'da 39 ilçemiz var ve 39 ilçe müftülüğümüze başvurmak suretiyle vekâletlerini verebilirler. Açacağımız stantlardaki görevli kardeşlerimize vekâletlerini vererek bağışlarını yapabilirler. Bunun dışında bütün cami görevlilerimiz, din görevlisi kardeşlerimizin vatandaşlarımızın bu emanetlerini TDV'ye teslim etmesinde aracılardır. Dolayısıyla herhangi bir camimize gittikleri takdirde, orada ki görevli arkadaşımıza vatandaşlarımız taleplerini ilettikleri takdirde onların bu organizasyona katılmalarına aracılık edeceklerdir."

"PANDEMİ NEDENİYLE ÜST DÜZEY SAĞLIK HİZMETİ VEREN MEKÂNLARI SEÇTİK"

Bir gazetecinin pandemi önlemlerine yönelik bir sorusuna Mehmet Emin Maşalı, şu yanıtı verdi: "Önceki yıllara göre kurban kesim yerlerinin sayısı az. Pandemi vesilesi ile gerekli şartları daha iyi taşıyan yani pandeminin oluşturduğu sorunları da dikkate alarak, üst düzey sağlıklı hizmeti verebileceğimiz mekânları tespit ettik. Yurt dışında da yine kurban keseceğimiz yerlerin sayısı biraz daha az. Şunu ifade etmek istiyorum, az olan kesim yerlerinin sayısıdır. Bu ulaştıracağımız yerlerin sayısında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Çünkü TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı, dünyanın her yerinde temsilcileri bulunan bir kuruluştur. Bu noktada gerek yurt içinde gerekse yurt dışında muhtaçlara ulaşma noktasında herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Sadece ve sadece kesim yeri sayısında geçen seneki sayıya göre daha asgari seviyede tuttuk."