Ukrayna büyükelçisinden otellere tam not

TÜM dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektöründe yeni döneme hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bugün yerli ve yabancı turistlere kapılarını açacak olan otellerde hazırlıklar tamamlandı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga da, Marmaris'te kapılarını açacak otelleri gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turistik tesislere uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonu tamamlayan otellerden biri de Edilsan Group'a ait Orka Lotus Beach'ti. Yaptığı incelemelerde hazırlıklara tam not veren Büyükelçi Sıbiga, "Koronavirüsten sonra yapılan hazırlıklar tamamlanmış. Hem ülkemizden hem de diğer ülkelerden gelecek turistler gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler" dedi. Fethiye, Marmaris, İstanbul'da otelleri bulunan Edelstaal-Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları Türkiye'nin turizm potansiyelinin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Torunoğulları, "Marmaris ve Fethiye'de bulunan otellerimize gelen yabancı turistlerin önemli bir kısmı Ukrayna'dan geliyor. Büyükelçinin otellerimizi ziyareti bizim için önemli. Burada edindiği izlenimi, turizm sezonuyla ilgili olumlu görüşlerini aktaracaktır" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde hazırlıkları tamamladıklarına dikkat çeken Torunoğulları, "Bazı konaklama tesislerimizde bakanlığın önerdiği genelgeye ek özel uygulamaları da devreye soktuk" dedi.