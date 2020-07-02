1 milyon yazılımcı projesine ilgi patlaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Akademi Portalı üzerinden verilen online eğitimlere şimdiye kadar 500 binin üzerinde kişi katıldı. Projeden mezun olanlar dijital oyun yazabileceği gibi, bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, test uzmanı, veri analisti olarak iş bulabilecek. Birçok şirkete yerli teknolojik çözümler üreten PlusClouds'un CEO'su Serkan Koçak, "1 milyon yazılımcı projesi pasif bir kullanıcı olmanın ötesinde insanlara ve sektöre yepyeni bir kültür aşılayacak. Bu insanlar da çalıştıkları şirketlere veya kurumlara edindikleri kültürü taşıyabilecekler. Sonrasında yapılacak hamleler ile 1 milyon kişiden yüzde 5'lik kısmını bir sonraki aşamaya taşıyabilirsek ancak o zaman işin felsefesini öğrenerek kendi yöntem ve algoritmalarımızı geliştirerek taşeronluğun ötesine geçebiliriz" dedi. İnsangücü yetiştirmenin yanında yerli yazılım kullanımına da dikkat çeken Serkan Koçak, "1 milyon yazılımcı projesinin devamlılığını sağlayabilirsek küresel alanda rekabet etme gücü kazanırız. Fakat ülkemizdeki firmalar ve kurumlar yerli ürünlere de şans vermeli. Türkiye'de bizim gözlemlediğimiz en büyük problem, yerli yazılıma gereken değerin verilmemesi. Şirketler ve kurumlar, sadece bulut bilişim alanında geliştirdiğimiz Orchestrator LEO ile veri merkezlerini uçtan uca insansız, yabancı lisanssız ve otomasyon teknolojileri ile yönettiklerinde ülkemizde yıllık minimum 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağlanır. Veri merkezi çözümüne ek olarak bizden yerli bulut hizmeti alan sadece bir e-ticaret sitesi yıllık 1 milyon TL tasarruf sağlıyor. Ayrıca, pandemiyle birlikte e-ticaret sitelerindeki yoğunluklar ciddi oranlarda arttı. Dolayısıyla firmaların bulut maliyetleri ve yeni teknolojilere entegre olma talepleri de artmış oldu" şeklinde konuştu.