Büyümeye güçlü dönüş

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olan Türkiye, küresel ekonomiye adeta el freni çektiren koranavirüse karşı aldığı önlemlerle, virüsün etkisini en çabuk atlatıp büyümeye geçen ülke oldu. Ekonomideki güçlü toparlanmanın büyümeye döndüğüne ilişkin sinyallere kapasite kullanım oranı ve güven endekslerinin ardından İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de eklendi.Şubatta 52.4 olan, nisanda 33.4'e kadar inen büyümenin öncü göstergesi PMI, ekonominin tekrar açıldığı haziran ayında 53.9 ile Şubat 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks üç ay aradan sonra eşik değer olan ve büyümeye işaret eden 50'nin üzerine çıktı. Türkiye aynı zamanda haziran ayı itibarıyla dünyada PMI değeri en yüksek ülke oldu. PMI'da iki aylık artış yüzde 61 oldu. Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasına olanak sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Verilere göre imalat sektörlerinin çoğu haziranda toparlanma kaydetti. Takip edilen 10 sektörün yedisinde faaliyet koşulları yeniden iyileşmeye başlarken, bunlardan bazılarında toparlanma güçlü gerçekleşti.Üretim, üç sektör dışında tüm sektörlerde artış gösterirken, artışın oldukça hızlı olduğu kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri sektörleri oldu. Kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri sektörü iş yaratmada başı çekerken, kara ve deniz taşıtları sektöründe de güçlü istihdam artışı yaşandı. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, haziranda Türk imalat sanayi sektörlerinin çoğunun faaliyetlerine geri döndüğünü belirterek, "Kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte ekonominin birçok alanında canlanma gözlendi. Türk imalat sektöründeki toparlanma haziranda ivme kazandı ve anketteki birçok alt endeks büyüme bölgesine geçti" dedi.Üretimdeki toparlanma borsada da etkisini gösteriyor. Borsada endeks dün 117 bin puanı aşarak 4.5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, sanayi sektörü endeksi ise 151 bin 500 puanı aşarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsada 24 Mart'tan bu yana, sanayi endeksi yüzde 52 yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirterek, "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak'ın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, nisanda 33.4, mayısta 40.9 olan PMI Endeksi'nin haziranda 53.9'a yükseldiği belirtildi. Videoda ayrıca, kapasite kullanım oranı, tüketici, reel ve ekonomi güven endekslerinde son üç ayda gerçekleşen yükseliş rakamlarla aktarıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin öncü göstergelerinden İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 53.9'a ulaştığını ve Türkiye'nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi. Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" dedi.