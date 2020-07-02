Muadillerinden üstün yerli ve milli "Silahlı insansız mini tank"ın TSK'ya teslim tarihi belli oldu

Katmerci, Türkiye'nin teknoloji lideri şirketlerinden ASELSAN'la yürüttükleri çalışmalar sonunda, Kara Kuvvetlerine uzaktan kumandalı ilk insansız kara aracını kazandırmanın gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Dünyada pek çok ülke güçlü ordulara sahip olmalarına rağmen insansız kara araçları teknolojisine sahip ülke sayısı çok sınırlı. Dünyadaki muadillerinden daha üstün olan bu araçla Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak. Bunlar hem Katmerciler hem ülkemiz adına gurur verici adımlar." ifadelerini kullandı.