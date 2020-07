Pandemide de ‘Türkiye’ dediler

Pandemi sürecine rağmen dünya turizm devlerinin ilgi odağı olmaya devam eden Türkiye'ye yatırımlar aralıksız sürüyor. Dünyanın en büyük otel zinciri olan Wyndham Grup, lüks segmentte yer alan markası La Quinta ile iki yeni otel daha açıyor. Türkiye'de bu markayla ilk otelini 404 odalı La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli'de açan grup, şimdi de 86 odalı La Quinta by Wyndham Giresun ve 175 odalı La Quinta by Wyndham Bodrum ile La Quinta markasını büyütmeye devam ediyor. Bu markanın Türkiye'ye geleceğini daha önce ilk kez SABAH yazmıştı. Grubun yeni yatırımıyla ilgili bilgi veren Wyndham Hotels&Resorts Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, Türkiye'ye olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin güzel kıyılarındaki heyecan verici oteller, büyüme arzumuzu perçinliyor ve pazarda sunduğumuz çeşitliliği mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Karadeniz'in incilerinden Giresun ve Bodrum'un merkezi noktalarında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.La Quinta Wyndham Hotels&Resorts'in Mayıs 2018'de alındığını hatırlatan Manikis, şunları anlattı: "La Quinta by Wyndham İstanbul Güneşli ile ilk kez Amerika kıtaları dışına açılmıştık. Avrupa ve farklı ülkelerde markanın büyümesini sürdürüyoruz. Markayı Asya Pasifik bölgesine genişleteceğiz. Dominik Cumhuriyeti'nde sekiz yeni La Quinta otelinin açmayı planlıyoruz. Bu otellerin altısı şu anda yapım aşamasında. Grup bünyesine katılmasından bu yana 55 yeni La Quinta oteli açtık."