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Rekabet Kurulu’ndan beşli gruba soruşturma

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Rekabet Kurulu’ndan beşli gruba soruşturma
Rekabet Kurulunca, "Beşli Grup" olarak adlandırılan ve Almanya'da yerleşik, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, "Beşli Grup" arasındaki güvenliğe ilişkin işbirliği kapsamında, radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini içeren iddialara ilişkin bulguları ciddi ve yeterli buldu.
piyasalar
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Rekabet Kurulu’ndan beşli gruba soruşturma
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