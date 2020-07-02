Yerli solunum cihazları yoğun bakım hastalarına nefes oldu

Gördük ki yabancı markalardan çok daha avantajlı cihazlar. Hassas dengeleri bulunan bir cihaz. Dokunmatik. Tamamen Türkçe yazılım. Türk malı olması sevindirici. Yurt dışına artık bağımlı değiliz. Pandemi sürecinde Bakanımızın ifade ettiği gibi Maske, mesafe ve temizlik kuralları buna riayet etmemiz gerekiyor" dedi.

