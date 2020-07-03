Bakan açıkladı! Elektrikte yeni dönem başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife'ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.



SERTİFİKA DÜZENLENECEK



Yeni sistemle "Ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum" diyen vatandaşlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacağı blgisini veren Bakan Dönmez, "Ağustos ayına kadar tüm işlemleri bitirmeyi hedefliyor ve yeşil tarifeyi artık vatandaşlarımıza bir seçenek olarak sunmak istiyoruz" diye konuştu. Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla YETA tarifesini kullanan ev ve işyerleri için sertifika düzenleyeceklerini anlatan Bakan Dönmez, "Örneğin bir işyeri ya da bir ev YETA'dan yararlanıyorsa onlara özel sertifika vereceğiz" ifadelerini kullandı.



ZORUNLU DEĞİL SEÇENEK



YETA'nın zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti: "YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek 'ben bu tarifeye geçmek istiyorum' demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız. Tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız."





Vatandaşa ‘Yeşil Tarife’ seçeneği sunulacak