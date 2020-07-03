Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi için milyonlarca vatandaşın bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere Ramazan bayramında ikramiyelerin yatırılacağı tarih erkene alınmıştı. Bu kapsamda diyanet tarafından bildirilen 2020 Kurban Bayramı tarihi 31 Temmuz olarak bildirildi. 1000 TL'lik ödemeler her yıl milyonlarca vatandaşa bayram öncesinde büyük bir maddi destek oluyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, BELLİ OLDU MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçtiğimiz bayramda ödemelerin tahsis numarasının son rakamına göre; ancak erken ödeneceğini duyurmuştu. Hal böyle olunca 2020 Kurban bayramı öncesi gözler emekli bayram ikramiyeleri için gelecek açıklamaya çevrildi.