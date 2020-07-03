Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi için milyonlarca vatandaşın bekleyişi sürüyor. Bilindiği üzere Ramazan bayramında ikramiyelerin yatırılacağı tarih erkene alınmıştı. Bu kapsamda diyanet tarafından bildirilen 2020 Kurban Bayramı tarihi 31 Temmuz olarak bildirildi. 1000 TL'lik ödemeler her yıl milyonlarca vatandaşa bayram öncesinde büyük bir maddi destek oluyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, BELLİ OLDU MU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, geçtiğimiz bayramda ödemelerin tahsis numarasının son rakamına göre; ancak erken ödeneceğini duyurmuştu. Hal böyle olunca 2020 Kurban bayramı öncesi gözler emekli bayram ikramiyeleri için gelecek açıklamaya çevrildi.
Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bu yıl 1000 TL olarak belirlenmişti. Emekli vatandaşların hesaplarına yine Kurban Bayramı için yatırılacak miktarın 1000 TL olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.