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“İnsansız mini tank” için seri üretim imzası

Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
“İnsansız mini tank” için seri üretim imzası
ASELSAN ile Katmerciler arasında "insansız mini tank" için seri üretim sözleşmesi imzalandı. Silahlı insansız kara araçları olarak da adlandırılan tanklar, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine her türlü sistemin takıldığı, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip olan araç dünyanın önde gelen platformlarından biri olacak. Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Son yıllarda dünyada, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız silah sistemlerine bir yönelim yaşanıyor. Uzaktan kumandalı sistemlerle, askerinizi koruma altında tutarken olası tehditleri uzaktan savuşturma ve etkisiz hale getirme imkânına sahip oluyorsunuz" dedi.
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“İnsansız mini tank” için seri üretim imzası
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