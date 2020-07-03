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HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Kamu bankaları tarafından, Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi destek paketi ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ile ilgili son dakika haberlerini araştırıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere İş Bankası, Akbank, Yapı kredi, TEB, Garanti ve diğer bankaların 2020 kredi faiz oranlarını haberimizin içerisinde derledik. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:24 ABONE OL
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

ile ilgili araştırmaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz kararı sonrası arttı. Kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kendileri için en uygun kredi seçeneğini araştırıyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

  • Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
  • İkinci el konut kredisi: 0.74
  • Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
  • İkinci el araç faizi: 0.82
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
  • İkinci el konut kredisi: 0.74
  • Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
  • İkinci el araç faizi: 0.82
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

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HALKBANK FAİZ ORANLARI:

  • Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
  • İkinci el konut kredisi: 0.74
  • Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
  • İkinci el araç faizi: 0.82
  • İhtiyaç kredisi: 1.07
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI:

  • Direkt kredi: 1.49
  • İhtiyaç kredisi: 1.45
  • Taşıt kredisi: 1.10
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 0.99
  • Konut kredisi: 0.91
  • Taşıt kredisi: 1.14
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi (sigortalı): 0.89
  • Taşıt kredisi: 0.87
  • Ev kredisi: 0.87
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.54
  • Konut kredisi: 0.89
  • Taşıt kredisi: 0.89
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 0.89
  • Taşıt kredisi: 0.9
  • Konut kredisi: 1.1
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

  • İhtiyaç kredisi: 0.89
  • Konut kredisi: 1.18
  • Taşıt kredisi: 1.45
Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

  • Taşıt kredisi: 1.16
  • İhtiyaç kredisi: 1.24
  • Mortgage kredisi: 1.09
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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları
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