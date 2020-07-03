Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika araştırmaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz kararı sonrası arttı. Kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar kendileri için en uygun kredi seçeneğini araştırıyor. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yeni bir indirim dalgasının başlayabileceğini de belirtiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Vakıfbank, Garanti, Halkbank, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI: