Sermaye ve yetenek en büyük eksiğimiz

Endeavor Türkiye ve Endeavor Global'in araştırma birimi Endeavor Insight bir araya gelerek 2019'daki İstanbul teknoloji girişimciliği ekosistemini ele alan bir çalışma gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmanın ana destekçisi Eczacıbaşı Topluluğu oldu. İstanbul Teknoloji Haritası'nın detaylarına İSTKA'nın desteğiyle hazırlanan http://istanbultechmap.com/ web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Girişimcilik ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam edebilmesi için Ar-Ge ve diğer startup desteklerinin birbirinden ayrılarak yeniden düzenlenmesi, teknoparklara ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve çalışan hisse opsiyonu konusundaki yasal düzenlemelerin ele alınması gerekiyor.İstanbul'da kurulu 865 teknoloji girişimcisinin açık verileri ile 200 teknoloji girişimcisi ve 20 kadar da yatırımcı ve destek kuruluşuyla birebir görüşmeler yapılarak yürütülen çalışma, İstanbul teknoloji girişimciliği ekosisteminin büyümeye devam ettiğini; ancak son bir kaç yılda büyüme hızında düşüş yaşandığını gösterdi. Girişimcilerin önündeki en büyük engelin sermaye ve teknik yeteneğe erişim ile yasal düzenlemeler olduğuna işaret edildi. Yüksek büyüme oranına sahip şirketler ise çoğunlukla e-ticaret, SaaS ve ödeme altyapısı alanlarında faaliyet gösteren şirketler olarak öne çıkıyor. Öte yandan İstanbul'un girişimci destekleme altyapısının hızla büyümekte olduğu, 2010'da 5 olan destekleyici kurum sayısının, 2019 sonunda 80'nin üzerine çıktığı görülüyor. İstanbul'da her yerli 12 teknoloji girişimi için bir kuluçka ve hızlandırma merkezi düşüyor. Son dönemde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler Türkiye'ye yurtdışından sermaye girişini olumsuz etkiledi. Ancak Türkiye, güçlü yerel kaynaklara ve büyüme potansiyeline de sahip.