SON DAKİKA HABERİ: Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! İşte 2020 Emekli ve memur maaş zammı

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli Temmuz zammı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6. ay enflasyon verisini açıklaması ile birlikte belli oldu. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Emekli maaşı zam oranı nedir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu.
Son Dakika Haberi: 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?
Edinilen son dakika bilgisine göre, TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.
Detaylar şu şekilde;
Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.
Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
Memur maaşı ( en düşük )
Eski: 3.517 TL
Yeni: 3.719 TL
MEMUR (Lisans - 9/1)
ESKİ: 4.264
YENİ: 4.509
Memur emeklisi ( en az )
Eski: 2.661
Yeni: 2.814
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ MAAŞLARI
Bağkur Esnaf:
Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL
SSK 2000 öncesi emekli:
Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL
EMEKLİ SANDIĞI
ESKİ: 2661 TL
YENİ: 2814 TL
65 yaş aylığı
Eski: 672
Yeni: 711
AVUKAT (9/1)
ESKİ: 5224 TL
YENİ: 5524 TL
Avukat (1/4)
Eski: 6.728
Yeni: 7.115
ÖĞRETMEN (9/1)
ESKİ: 4013 TL
YENİ: 4243 TL
Öğretmen (1/4)
Eski: 5.328 TL
HEMŞİRE (9/1)
ESKİ: 4253 TL
YENİ: 4498 TL
Hemşire (Lisans - 5/1)
Eski: 5.168 TL
Yeni: 5.465 TL
Yeni: 5.634 TL
POLİS (11/1)
ESKİ: 5280 TL
YENİ: 5583 TL
Polis memuru (8/1)
Eski: 6.041 TL
Yeni: 6.388 TL
Başkomiser (3/1)
Eski: 6.899 TL
Yeni: 7.296 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski: 12.021
Yeni: 12.712
MÜHENDİS (7/1)
ESKİ: 5591 TL
YENİ: 5913 TL
Teknisyen (Lise - 11/1)
Eski: 4.437 TL
Yeni: 4.692 TL
Araştırma görevlisi (7/1)
Eski: 6.690 TL
Yeni: 7.075 TL
Vaiz (1/4)
Eski: 5.536
Yeni: 5.854
Genel müdür (1/4)
ESKİ: 13.136
YENİ: 13.891
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski: 6.904
Yeni: 7.301
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544
TÜFE VE TEFE NASIL HESAPLANIR?
TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden ender tüketilen mallara ve sosyal harcamalara kadar her şeş TÜFE kapsamında değerlendiriliyor. Hesaplama yapmak için ise belli bir dönemin baz alınması gerekmektedir. TÜFE hesaplamalarında istatistik verilerinden yararlanılır.
TEFE hesaplamalarında ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolların olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. TEFE'de ürün rafa gelmeden önceki fiyatı hesaplanmaktadır. TEFE'deki artışlar kısa bir süre sonra TÜFE'de de artışları meydana getirmektedir.
ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?
Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor;
– Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (benzin, gıda, giyim, otomobil gibi) hesaplanmasında kullanılır. Tüketicinin perspektifinden değişimi gösterir.
– Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir. Bu da üreticinin perspektifine göre yorumlanmaktadır.
Yukarıdaki iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin bulunmadığı ve Çekirdek (Core) olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.
Bu göstergeler büyük çaptaki anketler olarak düşünülebilir. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yeri fiyat değişiminin saptanması için inceler.