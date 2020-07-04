Son Dakika Haber: 2020 Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

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Haber: 2020 Temmuz maaş zammı belli oldu! rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?

Türkiye’de milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklediği Temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı verilerinin bugün saat 10.00’ı gösterdiğinde TÜİK tarafından açıklanmasının ardından ve memurlara yapılacak zam miktarı da belli oldu. Bilindiği üzere her yıl 2 defa yapılan maaş artışlarındaki en büyük etken son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. Peki, açıklanan rakamlar doğrultusunda 2020 Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı oranı nedir? İşte, enflasyon rakamları ile haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 07:04 Son Güncelleme: 4.7.2020 07:06 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 17 milyondan fazla vatandaşın heyecan içinde beklediği emekli Temmuz zammı, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6. ay verisini açıklaması ile birlikte belli oldu. Peki, 2020 Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Emekli maaşı zam oranı nedir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu.

Son Dakika Haberi: 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Memur, emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

2020 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Edinilen son dakika bilgisine göre, TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Detaylar şu şekilde;

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

Memur maaşı ( en düşük )

Eski: 3.517 TL

Yeni: 3.719 TL

MEMUR (Lisans - 9/1)

ESKİ: 4.264

YENİ: 4.509

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi :

Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL

EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

65 yaş aylığı

Eski: 672

Yeni: 711

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

AVUKAT (9/1)

ESKİ: 5224 TL

YENİ: 5524 TL

Avukat (1/4)

Eski: 6.728

Yeni: 7.115

ÖĞRETMEN (9/1)

ESKİ: 4013 TL

YENİ: 4243 TL

Öğretmen (1/4)

Eski: 5.328 TL

HEMŞİRE (9/1)

ESKİ: 4253 TL

YENİ: 4498 TL

Hemşire (Lisans - 5/1)

Eski: 5.168 TL

Yeni: 5.465 TL

Yeni: 5.634 TL

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

POLİS (11/1)

ESKİ: 5280 TL

YENİ: 5583 TL

Polis memuru (8/1)

Eski: 6.041 TL

Yeni: 6.388 TL

Başkomiser (3/1)

Eski: 6.899 TL

Yeni: 7.296 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Eski: 12.021

Yeni: 12.712

MÜHENDİS (7/1)

ESKİ: 5591 TL

YENİ: 5913 TL

Teknisyen (Lise - 11/1)

Eski: 4.437 TL

Yeni: 4.692 TL

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

Araştırma görevlisi (7/1)

Eski: 6.690 TL

Yeni: 7.075 TL

Vaiz (1/4)

Eski: 5.536

Yeni: 5.854

Genel müdür (1/4)

ESKİ: 13.136

YENİ: 13.891

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Eski: 6.904

Yeni: 7.301

Evde bakım desteği

Eski: 1.460

Yeni: 1.544

Son Dakika Haberi: Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte 2020 Emekli ve memur Temmuz maaş zammı

TÜFE VE TEFE NASIL HESAPLANIR?

TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi hesaplamaları, ülke genelindeki tüketim mallarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden ender tüketilen mallara ve sosyal harcamalara kadar her şeş TÜFE kapsamında değerlendiriliyor. Hesaplama yapmak için ise belli bir dönemin baz alınması gerekmektedir. TÜFE hesaplamalarında istatistik verilerinden yararlanılır.

TEFE hesaplamalarında ise ekonomik çalışma alanları ve sanayi kolların olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. TEFE'de ürün rafa gelmeden önceki fiyatı hesaplanmaktadır. TEFE'deki artışlar kısa bir süre sonra TÜFE'de de artışları meydana getirmektedir.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor;

– Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (benzin, gıda, giyim, otomobil gibi) hesaplanmasında kullanılır. Tüketicinin perspektifinden değişimi gösterir.

– Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI): Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir. Bu da üreticinin perspektifine göre yorumlanmaktadır.

Yukarıdaki iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin bulunmadığı ve Çekirdek (Core) olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

Bu göstergeler büyük çaptaki anketler olarak düşünülebilir. Her ay, resmi istatistik kurumları, perakende satışçılar, hizmet sağlayıcıları, benzin istasyonları ve muayenehane gibi birçok yeri fiyat değişiminin saptanması için inceler.

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Son Dakika Haber: 2020 Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?
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