Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor

Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen enflasyon oranına göre, Temmuz zammı ile ilgili detaylar belli olacak. Peki, Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması…

HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.