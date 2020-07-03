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Son dakika: ayı oranı açıklandı mı? Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor

ayı oranı bugün açıklanacak. Bu enflasyon rakamlarının ise oldukça büyük bir önemli bulunmakta. Hem memur hem de emeklilere yapılacak Temmuz zammı için Haziran ayı enflasyon oranı oldukça önemli bir yer tutuyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2020 enflasyon açıklaması…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor

ayı oranı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen enflasyon oranına göre, Temmuz zammı ile ilgili detaylar belli olacak. Peki, Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Haziran 2020 enflasyon açıklaması…

HAZİRAN ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor

İŞTE HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.

Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor
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Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor
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