Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması bekleniyor

Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde açıklanması beklenen enflasyon oranına göre, Temmuz zammı ile ilgili detaylar belli olacak. Peki, Peki, Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Haziran 2020 enflasyon açıklaması…
Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.