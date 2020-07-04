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Dijital takografa geçişte süre uzatıldı

Taşımacılık yapan, takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlarda dijital takografa geçiş süresi 1 Ekim'e kadar uzatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 10:30 ABONE OL
Dijital takografa geçişte süre uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması gereken 2008 ve sonrası model araçlardaki analog veya elektronik takograf cihazlarının dijital takograf ile değiştirilmesi zorunluluğu 1 Ekim'e kadar uzatıldı. Daha önce söz konusu süre 10 Temmuz olarak belirlenmişti.

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Dijital takografa geçişte süre uzatıldı
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