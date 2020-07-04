Fuzul 1 günde 663 milyonluk ev sattı

Başakşehir'de 10'uncu konut projesine başlayan Fuzul Yapı, Başakşehir Avrasya Konutları'nda rekor satış gerçekleştirdi. Bir günde toplam 453 dairenin 405'inin satışını tamamlayan şirket, 663 milyon TL hasılat elde etti. Proje için 600 milyonluk yatırım yapacaklarını ifade eden Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, "Aslında projemizi 6 ay sonrası için planlamaya almıştık. Ama emlak sektöründe 2017'deki o rüzgârı yakaladık hatta geçtik. Bu sebeple Emlak Konut GYO ile de fikir birliğiyle projemizi erkene çektik. Beş günde kampanya hazırladık ve hızlıca bir etkinlik düzenleyerek müşterilerimize projemizi duyurduk" dedi. Kredi faizlerinin düşmesiyle konut pazarının hareketlendiğini belirten Mahmut Akbal, "Ertelenmiş talep dönemi bitti, yeni bir yoğun talep dönemine girildi. Kamu bankalarımız ve Emlak Konut GYO tarafından başlatılan, markalı konut geliştiricilerimizin de büyük bir özveriyle destek verdiği kampanyalarla birlikte de bu talebin yeniden öne çekildiğini gözlemliyoruz. Pandemi dönemiyle kıyasladığımızda talebin bugünlerde 4'e, 5'e katlandığını söyleyebiliriz" diye konuştu. Başakşehir'de daha önce 9 proje hayata geçirdiklerini belirten Akbal, "Bu projelerin her birinde yatırımcılarımıza ortalama yüzde 76 prim kazandırmıştık. Dolayısıyla 5 binden fazla sadık müşteri portföyümüz oluşmuştu. Sadece onlara yönelik kapalı bir duyuru ile satış gerçekleştirdik ve projemizin yarısından fazlasını sattık" dedi.AKBAL, Başakşehir Avrasya projesini 2023 Haziran'da teslim etmeyi planladıklarını belirtti. Projesde evler 770 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Emlak Konut'un kampanyasına dahil olan projede yüzde 5 peşinat ödenerek taksit ödemelerine üçüncü yılda başlanabiliyor.