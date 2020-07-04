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İhracatçıya teminat mektubu kolaylığı

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
İhracatçıya teminat mektubu kolaylığı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın firmaların yurtdışından iş almalarını kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni programını devreye aldıklarını açıkladı. Bunlardan ilkinin "Yurtdışı Teminat Mektubu Programı" olduğunu aktaran Pekcan, yurtdışında proje alan ihracatçı firmaların ve müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntıları bulunduğunu hatırlatarak, "Daha önce yurtdışı projeleri için müteahhitlerimiz ve ihracatçılarımız teminat mektuplarını ticari bankalardan alabiliyordu. Biz şimdi Eximbank'ı da devreye sokuyoruz. Teminat mektuplarını artık Eximbank kanalıyla da vereceğiz. Böylelikle firmalarımızın yeni pazarlara açılmalarının ve yurtdışında daha fazla iş üstlenmelerinin de önünü açacağız" diye konuştu.

YENİ FİNANSMAN
Pekcan, ikinci olarak da "Sigortalı Alacağın Teminata Dayalı Kredi Programı"nı hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "Yeni program ile ihracatçı firmalarımızın, sigorta kapsamındaki alacaklarını teminat kabul edip, sevkiyat vadesinden bağımsız 1 yıla kadar finansman desteği sağlayacağız" dedi.
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İhracatçıya teminat mektubu kolaylığı
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