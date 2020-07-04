İkramiyeler de 27-30 Temmuz’da yatıyor

Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek olan bin liralık ikramiye nisan ayında hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.