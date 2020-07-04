Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İkramiyeler de 27-30 Temmuz’da yatıyor

İkramiyeler de ’da yatıyor

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
İkramiyeler de 27-30 Temmuz’da yatıyor
Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek olan bin liralık ikramiye nisan ayında hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkramiyeler de 27-30 Temmuz’da yatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA