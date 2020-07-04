Memura ve emekliye çifte zam

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği temmuz ayı zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre enflasyon haziranda yüzde 1.13 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 12.62 oldu. Yılın ilk altı ayındaki enflasyon ise yüzde 5.75 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2020'nin ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.75 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 1.75 enflasyon farkı da alacak.Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor. Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL'den 4 bin 230 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıkacak. Öğretmen maaşı 4 bin 13 liradan 4 bin 243 liraya, polis maaşı 5 bin 280 liradan 5 bin 583 liraya, hemşire maaşı 4 bin 253 liradan 4 bin 498 liraya, genel müdür maaşı da 13 bin 136 liradan 13 bin 891 liraya çıktı.Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı. Ancak, bu yıl en düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle 2000 sonrası SSK emeklilerinin aylıkları nisan ayında bu tutara çıkartıldığı için, temmuzda ayrıca bir zam yapılmayacak. Enflasyon farkı ile birlikte bin 460 lira olan evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya yükseldi.HÜKÜMET, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek olan bin liralık ikramiye nisan ayında hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.