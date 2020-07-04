Otomotivde satışlar yüzde 120 arttı

Kamu bankalarının sosyal hayatın canlanması için 1 Haziran'da başlattığı yeni finansman paketinde faiz oranını yerli üretimde yüzde 0.49-0.69 aralığına, ikinci elde ise yüzde 0.82'ye çekip 6 ay ödemesiz kampanya başlatması, otomotiv sektöründe rekor büyümeye neden oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin dün açıkladığı verilere göre mayıs ayında 32.2 bin olan toplam satışlar, haziranda yüzde 120 artarak 71 bine ulaştı. Mayıs ayına göre otomobil satışları yüzde 128 artarak 57.1 bine, hafif ticari araç satışları ise yüzde 94 artarak 13.9 bine çıktı. Yılın ilk altı ayında toplam satışlar yüzde 30'luk büyüme ile 254.1 bine çıktı. Toplam satışlarda geçen yılın haziran ayına göre artış yüzde 66 oldu.