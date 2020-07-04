Rum lider paniğe kapıldı AB'ye seslendi: Türkiye’yi durdurun!

Türkiye'nin sismik arama ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de başlattığı çalışmaları durdurabilmek için her yolu deneyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Rum lideri Anastasiadis'in Michel ile görüşmesinde "AB'nin, gerek AB, gerek de üye devletlerinin çıkarlarını koruyarak, Türkiye karşısındaki tutumunda daha katı ve kararlı olması gerekir" ifadelerine yer verdiği bildirildi. Anastasiadis'in görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de engellenmesi gerektiğini ifade ederek, "Sanıyorum ki, herkesin de anladığı gibi, Avrupa Birliği'nin faaliyetlerinden, Türkiye'nin meydan okumalarıyla ilgili olarak, bunun artık böyle devam edemeyeceği gibi bir algı var" dedi.

'ÇÖZÜM İÇİN ÇABALIYORUM'

Bunun Türkiye'yi tutumunu değiştirmeye zorlayacak bazı pratik önlemlere dönüşüp dönüşmeyeceğine dair bir soru üzerine ise Anastasiadis, "Bir etkiye sahip olması için, bu tarz girişimler olacağına inanmak istediğini" söyledi. Anastasiadis'in, "Türkiye ve kendilerini destekleyen herkes tarafından, Kıbrıs sorununun çözümünün hem Türkiye'nin, hem de Kıbrıs halkının tamamının yararına olduğunun anlaşılması için mücadele etmeyi sürdüreceklerini" savundu. Mavi Vatan sözlerine de atıf yapan Anastasiadis, "Bizim vatanımız da mavidir" dedi.