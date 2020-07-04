Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarlarının arttırılmasının ardından son dakika haberleri vatandaşları tarafından yakından takip ediliyor. Öyle ki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan otomatik vergi artışını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Bu durum, alkol ve tütün ürünlerine yansıtılarak maktu ÖTV zammı gerçekleştirildi.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 4 TEMMUZ EN DÜŞÜK VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI ZAMMI!

İlgili listenin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yayımlanmasının ardından zamlı sigara fiyatları zammı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar, 'Sigaraya zam geldi mi?' sorusuna yanıt aramanın yanı sıra, 4 Temmuz en düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı hakkında da güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, 4 Temmuz sigaraya zam mı geldi, bu vergi artışı sonrası sigara fiyatları artacak mı?

İşte, son dakika haberinin detayları ve en düşük, en pahalı sigara fiyatları;