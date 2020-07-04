Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?

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Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yayımlanan liste ile alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları arttırıldı. 6 ayda bir yapılan bu otomatik artış ile beraber fiyatları zammı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Öyle ki, tütün ürünü kullanan vatandaşlar, 'Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, sigaraya zam geldi mi, yaşanan bu vergi artışı sonra artacak mı? En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, son dakika haberinin detayları ve güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 11:41 Son Güncelleme: 4.7.2020 11:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarlarının arttırılmasının ardından son dakika haberleri vatandaşları tarafından yakından takip ediliyor. Öyle ki, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca ve alkole 6 ayda bir yapılan otomatik vergi artışını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Bu durum, alkol ve tütün ürünlerine yansıtılarak maktu ÖTV zammı gerçekleştirildi.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 4 TEMMUZ EN DÜŞÜK VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI ZAMMI!

İlgili listenin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesinde yayımlanmasının ardından zamlı zammı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar, 'Sigaraya zam geldi mi?' sorusuna yanıt aramanın yanı sıra, 4 Temmuz en düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı hakkında da güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, 4 Temmuz sigaraya zam mı geldi, bu vergi artışı sonrası sigara fiyatları artacak mı?

İşte, son dakika haberinin detayları ve en düşük, en pahalı sigara fiyatları;

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi. Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

Güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 T

Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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Son Dakika Haberi: Sigaraya zam mı geldi? 2020 En düşük ve en pahalı sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?
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