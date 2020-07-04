Son dakika: Tarihi açılış! 52'si birden aynı anda açılacak! Geri sayım başladı...

Cengiz - Özaltın tarafından Bingöl'e yapılan Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES suyun gücünü, sanayiye, hanelere, günlük hayatın kullanımına sunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın da hazır bulunacağı Bingöl'de, Yukarı Kaleköy barajında 199,4 megavat kurulu güçle üretim yapılacak. Aşağı Kaleköy barajında ise rakam 189,02 megavat olacak.

Ünal İnşaat tarafından Ardahan'a yapılan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla devreye alınacak. 62,7 megavatlık kurulu güçle Doğu Anadolu'nun yenilenebilir gücünü temiz enerjiye çevirecek. Limak tarafından Siirt'e yapılan Çetin barajı ve HES'in devreye alınan bölümü 420,1 megavat olacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da hazır bulunacağı Çetin Barajı, 2 buçuk yılda tamamlandı.