Türkiye tarihinin en yüksek fındık ihracatı!

1 Eylül 2019 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2020 tarihinde sonra erecek olan 2019/2020 fındık ihraç sezonunda, geride kalan 11 aylık dönemde Türkiye'den bugüne kadar ihraç edilen en yüksek ihracat miktarına ulaşıldı.



Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2019-2020 ihraç sezonunun 10 aylık döneminde ülkemizden 309 bin 284 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 2 milyar 74 milyon 774 bin 177 dolarlık döviz girdisi sağlandığını söyledi.

"BU TARİHİN EN YÜKSEK FINDIK İHRACAT RAKAMI DEMEK"



Fındık ihracat sezonunun bitimine 2 ay kaldığını belirten Cirav, "Fındık ihracat miktarının 330.000 tona ulaşacağını ve karşılığında elde edilen döviz girdisinin de 2 milyar 300 Milyon dolar olacağını tahmin ediyoruz. Bu tarihin en yüksek fındık ihracat rakamı demek" dedi.



Bu dönemde yapılan ihracatta miktar olarak yüzde 26 ve değer olarak da yüzde 45 gibi çok yüksek oranlarda artış yaşanmasının gurur verici olduğunu ifade eden Cirav "Bu dönemde Trabzon ili yine fındık ihracatında lider oldu. Yapılan 10 aylık sezon ihracatının yüzde 39'unu tek başına Trabzon gerçekleştirdi. 10 aylık sezon ihracatında Trabzon ilinden 115 bin 340 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 806 milyon 259 bin 463 dolar tutarında döviz girdisi sağlandı. 10 aylık sezon boyunca Trabzon ili fındık ihracatında miktarda yüzde 16 ve sağlanan döviz girdisinde de yüzde 36 oranında oldukça yüksek bir artış kaydedildi" diye konuştu.



DKİB Fındık ve Mamülleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, bu sezonda fındık ihracatında elde edilen bu başarı ve yüksek oranlı fındık ihracatında, en büyük başarının istikrarlı bir politika uygulayarak fındık fiyatlarını hasat öncesi Temmuz 2019 ayı sonunda açıklamasının ve alım işlemleri ile görevlendirilen TMO'nun başarılı bir alım sistemi uygulamasının büyük payı olduğunu belirterek bu uygulamadan fındık üreticisinin ve fındıkla ilgili tüm paydaşların kazançlı çıktığını söyledi.



Fındık hasadına 2 aylık bir zaman kaldığını ve rekolte tespit çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Cirav, bu yıl TUİK tarafından yapılan tahminde fındık rekoltesinin 600 bin ton olarak açıklandığını ve sektörün beklentisinin de 600-650 bin ton aralığında bir rekolte olduğunu belirterek "2020/2021 sezonunun da verimli bir sezon olması açısından fındık fiyatlarının üreticinin de memnun kalacağı ve kaliteli fındık üretimini teşvik edecek bir düzeyde en geç Temmuz 2020 ayı sonuna kadar açıklanmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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