Günde 7 saat 29 dakika internetteyiz

We Are Social/Hootsuite'in "Digital 2020" raporuna göre, dünyadaki 7.8 milyar insanın 4.57 milyarı internet kullanıcısı konumunda. Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, internette geçirilen sürenin dünya ortalamasının günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu sürenin 7 saat 29 dakika olduğunu söyledi. Rapora göre Türkiye, dünya sıralamasında Facebook'un en fazla kullanıldığı 10'uncu ülke. Twitter dünya çapında 340 milyon kişi tarafından kullanılıyor, Türkiye ise yaklaşık 38 milyon kullanıcıyla dünyada 6'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında YouTube 2'nci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı, Netflix ise 16'ncı sırada bulunuyor. Atalay, uyku için günde yaklaşık 8 saat çıkarıldığında, kalan sürenin yüzde 40'ından fazlasının internet ya da sosyal medyada harcandığını vurguladı. Atalay, Türkiye'de nüfusun yüzde 75.3'ünün internet kullandığını kaydetti.