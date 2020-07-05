Temmuz ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı? 6 Temmuz 2020 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan maddi destek evde bakım maaşı ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere? İşte detaylar…

6 TEMMUZ PAZARTESİ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Evde Bakım Maaşı her ay Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri tarafından il il yatırılıyor…