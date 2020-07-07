Temmuz ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı, hangi illere yattı? 7 Temmuz 2020 Salı evde bakım maaşı yatan iller!

Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan maddi destek evde bakım maaşı ödeneğinden faydalanabiliyor. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere? İşte detaylar…
Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Evde Bakım Maaşı her ay Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri tarafından il il yatırılıyor…
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Birinci zam ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında. Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL'ye yükseldi.