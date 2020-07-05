Yanan paraların numarası kimyasal işlemle tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin lirayı çalınma ihtimaline karşı sobada saklayan ve paraların yanlışlıkla yanmasıyla büyük mağduriyet yaşayan Gülşen Hayta'nın yardım çığlığını duydu. Yanmış paraların seri numarasının belirlenebilmesi sayesinde Gülşen teyzenin yanan paraları değiştirilebildi. Bu durum, tahrip edilen paranın seri numarasının nasıl belirlendiği sorusunu akıllara getirdi.Merkez Bankası yetkilileri konuya ilişkin SABAH'a açıklama yaparak, yanan paraların seri numaralarının, kurulan "Banknot İnceleme Komisyonu" sayesinde tespit edildiğini söyledi. Yetkililer; tahrip olmuş paralar üzerinde detaylı teknik inceleme yapıldığını, duruma göre laboratuvar ortamında dahi incelemeler yapılarak mağduriyetin giderildiğini, dolandırıcılık maksadıyla bu tür bir başvuru yapılması durumunun da kolaylıkla tespit edilebileceğini ifade etti. Hayta, engelli annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine normalde yaz aylarında kullanmadığı kuzineyi yaktı.Sobanın içinde paraların olduğunu, yemek ısıtmak için kuzineyi açınca fark eden Hayta, büyük üzüntü yaşadı. Panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak isteyen ancak başarılı olamayan Hayta'nın yardım çağrısını Bakan Albayrak duydu. Bakan Albayrak'ın aramasının kendisini duygulandırdığını belirten Hayta da, "Yaşadıklarım sonrası Türkiye'nin her yerinden hayırseverlerimiz aradı. Özellikle Bakanımızın araması beni çok onurlandırdı. Biz doğru da yapsak yanlış da yapsak devletimiz desteğini hizmetini merhametini esirgemiyor. Allah bir kere değil bin kere razı olsun devletimize Allah zeval vermesin. Bakanımızla mağduriyetimi konuştuk, probleminin giderileceğini söyledi. Telefon numarasını kaydetmemi, her zaman arayabileceğimi söyledi" şeklinde konuştu.Sürece ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.