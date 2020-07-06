134 yabancı yatırım yolda

Toplam Yatırım Değeri 23.2 milyar dolarToplam Proje Sayısı 224Toplam İstihdam 48.671Kurulduğu günden bu yana 23 milyar dolar tutarında 224 yatırım projesini Türkiye'ye getiren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, şu anda yatırım kararı alınmış veya karar aşamasında olan toplam 134 yabancı yatırım olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun görevi devraldıktan sonra yaptığı ilk basın toplantısında verdiği rakamlara göre yatırım kararı alınmış ve hâlihazırda yatırım süreci devam eden toplam 52 proje var. Bu projelerin toplam değeri yaklaşık 4 milyar dolar. Yaratacakları istihdam ise 10 bin 500. Haziran 2020 itibarıyla potansiyel yatırım olarak görülen porje sayısı ise 82. Bu projelerden 70'i araştırma veya fizibilite aşamasında. Potansiyel projelerin toplam yatırım bedeli de 4.76 milyar dolar. Toplam taahhüt edilen istihdam ise yaklaşık 15 bin 800 bin. Böylece halihazırda üzerinde çalışılan 134 projenin toplam yatırımı 8.76 milyar dolar ediyor.Dağlıoğlu, projelerin ABD, Almanya, Türkiye, İspanya, Hollanda ve Hindistan başta olmak üzere 17 farklı ülkeden geldiğini aktararak, "Projeler yatırım değerine göre kimya, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik ve taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörden oluşuyor. Projelerin 36'sı sıfırdan yatırım, kalan 16'sı ise genişleme yatırımı" diye konuştu. Dağlıoğlu, uluslararası doğrudan yatırımlar açısından öncelikli sektörlerden bahsederek, bu sektörleri; e-mobilite, yaşam bilimleri (ilaç, tıbbi cihaz, hastane hizmetleri), sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, otomotiv, enerji, kimya-petrokimya, makine, savunma ve havacılık, lojistik, altyapı, tarım, gıda ve içecek şeklinde sıraladı.Burak Dağlıoğlu, Türkiye'de Şubat 2020 itibarıyla 187'si uluslararası olmak üzere toplam bin 236 Ar-Ge merkezi bulunduğunu belirterek, toplam 60 bin 173 personel istihdam edildiğini vurguladı. Bu merkezlerin sayısının artmasını istediklerini ifade eden Dağlıoğlu, teknoparklar konusunda kamunun, içinde kendilerinin de bulunduğu bir proje ile yenileme yapacağını da söyledi.PANDEMI sürecinde yatırım ofislerinin faaliyetlerini artırdığını ve daha fazla mesai yaptığını vurgulayan Dağlıoğlu, "Burada uluslararası yatırımcılarımız ve yerli şirketlerimizin faaliyetlerinin devamı bizim için esas oldu" diye konuştu. Dağlıoğlu, Türkiye'nin dünyadaki birçok diğer ülkeye göre pandemi sürecini daha başarılı yönettiğini belirterek, bu bağlamda sürecin nasıl ele alındığını uluslararası yatırımcılara anlattıklarını, marttan haziran sonuna kadar 600 toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.BURAK Dağlıoğlu, Volkswagen'in Türkiye'deki yatırıma ilişkin son kararına yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Medyaya yansıyan kadarıyla gördüğümüz dünyadaki yatırım programlarını durdurmaları gerektiği. Volkswagen özelinde de ülke olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık ve zaten diğer ülkelerden de ayrıştık. Gelinen noktada şirket ticari bir karar verdi" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yatırımlarda bölgesel lojistik merkezi olmanın önemine işaret eden Dağlıoğlu, "Şirketleri buraya ne kadar bağlarsak yatırımın kalıcılığını da o kadar sağlarız" dedi.