İşverenler dikkat! Yeni dönem başladı

ÇALIŞAN İÇİN GÜVENLİ ORTAM ÇOK ÖNEMLİ



"Her bir çalışanın güvenli ortamda çalışma hakkının olduğu anayasal bir haktır. Bu amaçla yapılan önlemlerin hiçbir şekilde maliyet kalemi olarak görülmesi kabul edilemez bir gerçektir" diyen İmeci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yeni tip koronavirüs vakası ile birlikte birçok işletme, faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasına rağmen ilk vaka görüldüğü günden bu yana Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, diğer sağlık personeli ile birlikte tam kadro olarak yoğun bir mesai dönemi geçirmiş olup, işyerlerinde çalışanlara hijyen eğitimleri, pandemi eğitimleri, pandemi acil durum planları, pandemi risk analizleri ve çalışanların muayenelerini gözetimlerini yaparak güvenli ortamlarda çalışmaları için yoğun bir çaba sarf ettiler. Yayınlanan salgınla ilgili bilimsel çalışmaları, kontrol listelerini görsel afişlerini referans alarak tüm çalışanlara bilinçlendirme eğitimleri yaparak virüse karşı bilinç oluşturdular. Gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalışarak pandemi sürecinde 81 ilde 2 binin üzerinde yer alan OSGBDER başta olmak üzere OSGB firmalarımız ile her türlü desteğe hazırız."

ISG UZMANLARI VE HEKİMLER PANDEMİDE VAZGEÇİLMEZ KADRO OLDU



İmeci, koronavirüs ile mücadelede İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin vazgeçilmez bir kadro haline geldiğini söyleyerek, "Yasanın tüm maddelerinin hayata geçirilmesi sayı sınırı olmadan tüm çalışanların İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine erişiminin olması pandemiye karşı alınacak önlemlerin etkinliği için önemli bir gelişmedir. İnsan hayatı değerlidir. Yasa ile kamu işyerlerinde çalışanların da İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimine erişimleri sağlanmış oldu. Burada da çalışanlar arasında ki eşitsizlik ortadan kalkmış oluyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan özel hastanedeki çalışanlar 2013 yılından bu yana İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekimi hizmeti almalarına rağmen aynı işi yapan kamu hastanesinde çalışanlar bugüne kadar iş güvenliği güvencesi olmadan çalışmak zorunda kalıyorlardı" dedi.