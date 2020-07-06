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: 'dan üst düzey açıklama: ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

haberine göre; Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, 'ye seyahat uyarısının kaldırılmasının kısa sürede mümkün olabileceğini söyledi. Bareiß, "Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, oldukça hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:52 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:11 ABONE OL
Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle 'ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için hızlı bir adım atabileceklerini söyledi. Bareiß, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.

Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

ALMANYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

RTL televizyonuna konuşan Bareiß, 'ye seyahat uyarısının kaldırılması ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Bareiß, Türkiye'ye yönelik yasağın kısa sürede kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Bareiß, "Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Avrupa Birliği'nin 'ye yönelik turizm tutumuna çok sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bir kaybedersek onlar 10 kaybeder" diyerek resti çekmişti. Erdoğan, İngiltere'nin akıllıca davranarak Türkiye'yle turizmi sürdürdüğünü belirtmiş, 'nın da kısa sürede bu tutumu göstereceğine dair izlenimleri olduğunu aktarmıştı.

Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

BAKANLAR ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

Bareiß, Türk hükümet yetkilileri ile geçen hafta yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta Berlin'de temaslarda bulunmuştu.

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Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...
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