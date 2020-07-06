Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için hızlı bir adım atabileceklerini söyledi. Bareiß, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.
ALMANYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
RTL televizyonuna konuşan Bareiß, Türkiye'ye seyahat uyarısının kaldırılması ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Bareiß, Türkiye'ye yönelik yasağın kısa sürede kaldırılması şansını yüksek gördüğünü söyledi.
Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Bareiß, "Bu bağlamda, seyahati mümkün kılmak için önümüzdeki günlerde ne yapabileceğimizi düşünme aşamasındayız" ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ
Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik turizm tutumuna çok sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bir kaybedersek onlar 10 kaybeder" diyerek resti çekmişti. Erdoğan, İngiltere'nin akıllıca davranarak Türkiye'yle turizmi sürdürdüğünü belirtmiş, Almanya'nın da kısa sürede bu tutumu göstereceğine dair izlenimleri olduğunu aktarmıştı.
BAKANLAR ALMANYA'YA GİTMİŞTİ
Bareiß, Türk hükümet yetkilileri ile geçen hafta yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta Berlin'de temaslarda bulunmuştu.