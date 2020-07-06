Son dakika: Almanya'dan üst düzey açıklama: Türkiye ile turizm için hızlı bir adım atabiliriz...

Alman hükümetinin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için hızlı bir adım atabileceklerini söyledi. Bareiß, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.