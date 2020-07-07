6 yabancı kuruma açığa satış yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 Mart 2020'de konan açığa satış yasağını, 1 Temmuz 2020 itibarıyla BIST-30 hisselerinde, bildirim yapılması şartıyla kaldırırken, daha ilk gün mevzuata aykırı işlem yapan 6 yabancı kuruluş suç üstü yakalandı. 1 Temmuz'daki işlemleri inceleyen Borsa İstanbul, Barclays, Credit Suisse, Merrill Lynch, Goldman, JPMorgan ve Wood and Company olmak üzere 6 küresel kuruma 1-3 ay arası sürelerde açığa satış yasağı getirdi. Barclays, Credit Suisse ve Merrill Lynch'e üç ay yasak getirilirken, Goldman, JP Morgan ve Wood and Company'e bir ay yasak geldi. BIST'ten yapılan açıklamada, yasağın nedeninin gerekli bildirimlerin yapılmaması olduğuna vurgu yapıldı. Borsada endeksin yüzde 1 düştüğü 1 Temmuz'da BIST-30 Endeksi'ndeki kayıp yüzde 1.7 olarak gerçekleşti. BIST-30'daki 16 milyar liralık işlem haciminin yaklaşık 1.1 milyar lirasını açığa satış işlemleri oluşturdu.Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren Borsa İstanbul BIST 30 Endeksi'nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırıldığı ve gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildiği hatırlatıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu yatırımcı hesaplarından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen işlemlerin açığa satış bildirimlerinin yapılmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda sermaye piyasası mevzuatı açığa satış hükümlerine uyulmadığı belirlenmiş ve 6 Temmuz'dan başlamak üzere haklarında açığa satış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.