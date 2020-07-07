Corona virüs tatil tercihini değiştirdi! Pandemide satışlar yüzde 400 arttı

Yeni tip koronavirüs salgını, tatil tercihlerinin değişmesine neden olurken; karavana ilgiyi artırdı. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişi, kalabalıklardan uzak doğayla iç içe tatil yapmak amacıyla karavana yöneldi. Pandemi döneminde satışların yüzde 400 oranında arttığı belirtilirken, karavan üreticileri siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Karavan imalatı ise 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada aracın izolasyon ve elektrik tesisatı, ikinci aşamada mobilya montajı, üçüncü aşamada ise döşeme ile su ve gaz sistemlerinin bağlantısı yapılıyor. Araç hariç içeri kurulan sistemin 100 bin TL'den başladığı, isteklere göre fiyatın arttığı belirtildi.



