Enerji halka açılıyor

Dünya borsalarından pozitif ayrışan, yatırımcıların ilgi gösterdiği Borsa İstanbul'da endeksin uzun süreli artış trendine girdiğini düşünen şirketler halka arz için kolları sıvadı. Zorlu, Global Yatırım ve Limak enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerini halka arz etmeyi planlıyor.Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, şirketin borçlarını azaltmak yönünde adımlar atacaklarını söyledi. Zorlu Enerji altında 'Zorlu Yenilenebilir Enerji' adında yeni bir şirket kuracaklarını belirten Ak, bunun altında yeni bir halka arzı eylül sonrası düşündüklerini vurguladı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının şirketin gelecek planlarının odak noktasını oluşturduğunu belirten Ak, "Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketlerimizin altındaki hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar yatırımlarımızı tek şirket olarak birleştiriyoruz" dedi.İkinci halka açık şirketin Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. olacağını vurgulayan Ak, "Şirketin halka arzını 2021'in ilk yarısı olarak revize ettik. Süreç sonunda şirket bölünmesinin tamamlanarak eylül ayı veya yılsonu bilançolarıyla birlikte harekete geçebilmeyi umuyor ve öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Halka arz gelirini büyümede ve şirket borçlarını azaltmakta kullanacaklarını söyleyen Ak, jeotermal enerjinin Zorlu Enerji'nin özellikle odaklanacağı önemli bir yatırım alanı olacağının da altını çizdi.Bir taraftan Türk şirketler halka arza hazırlanırken, diğer taraftan da jeotermal kaynaklar Japonya'nın ilgisini çekti. 2019'da Japonya Enerji Bakanlığı yetkililerine Türkiye'nin jeotermal enerji santrali (JES) potansiyeli konusunda yapılan sunumun ardından Japon firmalar Türkiye'ye akın etti. Japon JES şirketlerinin birkaç projenin satın alınmasında son aşamaya geldiği belirtiliyor. Japon firmaların Türkiye ilgisi 28 Ocak'ta Ankara'da Türkiye- Japonya Jeotermal Enerji Çalıştayı'yla zirve yapmıştı. Jeotermal Elektrik Santrali Yatırımcıları Derneği'nin (JESDER) de bir sunum yaptığı toplantı sonrası Japon şirketler hem satın almalar hem de yan sanayi yatırımları için fizibilite çalışmalarına başlamıştı. Sektörden kaynaklar, yapılan satın alma görüşmelerinin pandemi ile birlikte yavaşlasa da satın alma aşamasındaki projelerin son aşamaya geldiğini belirtti. Satın almaların gerçekleşmesi durumunda yeni yatırımların da önünün açılacağını belirten kaynaklar, "Satın almalar olursa türbin üretiminden yedek parçaya kadar birçok alt sektörde yeni yatırımların önü açılacak. Bu alanda da 2 milyar dolarlık yatırım gelebilir" dedi.LİMAK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de, "Halka açılmamız gerekiyor. Uygun bir zaman geldiğinde bunu da yapmak istiyoruz. Sektör sektör açmayı düşünüyoruz. Çünkü her bir şirketimiz profesyoneller tarafından yönetilen şirketler. Çimento, turizm gibi her biri bağımsız olan şirketleri açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.Global Yatırım Holding iştiraki Naturel Gaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz pazarında yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahip şirketin halka arz büyüklüğünün 250 milyon TLyi bulacağı belirtiliyor.