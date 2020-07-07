Exim’den yabancıya ilk garanti verildi

Türkiye, İngiltere İhracat Destek Kuruluşu'na, Irak'ta yapılacak projelerde Türkiye'den giden ürünler için ilk kez garanti desteği verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank kanalıyla verilen garantinin, Irak'ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye'den gerçekleştirilecek ihracata yönelik 79.2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği olduğunu söyledi. Pekcan, "Eximbank, kuruluşundan bu yana ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağladı" dedi. Pekcan, destekle gerek firmaların düşük maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını gerekse ihracat destek kuruluşları tarafından Türk firmalarınca yurtdışında üstlenilen işlere kaynak sağlanabilmesi için ilave kapasite oluşturulduğunu vurguladı.