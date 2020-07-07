Yazlık evde fiyat yüzde 32 arttı

Pandemide vatandaşın tatil anlayışı da değişti. 'Her şey dahil' konseptli otelleri tercih edenler bu dönemde kalabalık ortamlara girmek istemediği için yazlık ev kiralamayı veya satın almayı tercih etti. Fazla talep artışı ise bazı bölgelerdeki yazlık konut fiyatlarını yüzde 32 artırdı. Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve ticaret platformu GABORAS'ın 'Türkiye Yaz Turizm Bölgeleri Konut Değer Endeksi' raporunu açıkladı. Rapora göre, Bozcaada Türkiye'nin en değerli tatil beldesi olarak öne çıktı. 30 Haziran-30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanan ve çadır kurmanın da yasaklandığı Bozcaada'da ortalama satılık konut metrekare fiyatları 12 bin liradan başlıyor.Listede Bozcaada'yı, Çeşme takip ediyor. Yazlıkçıların en çok rağbet ettiği Çeşme'de ise metrekare fiyatları yaklaşık 9 bin liradan başlıyor. Şehirden fazla uzaklaşamayanların yazlık için tercih ettiği yerlerden biri de Adalar. Listede Adalar, 9 bin TL'lik ortalama metrekare fiyatıyla üçüncü sırada yerini alıyor. Adalar'ı, Bodrum, Kaş, Urla, Marmaris, Kemer, Datça ve Foça takip ediyor.Endeke göre, Kovid- 19 sonrasında değerini en çok artıran tatil beldesi Antalya'nın Kemer ilçesi oldu. Kemer'de bir yılda metrekare fiyatları yüzde 32 arttı. Onu yüzde 30 ile Muğla'nın Marmaris ve Mersin'in Anamur ilçesi takip ediyor. Yabancı turistlerin gözde yerlerinden Antalya'nın Alanya ilçesi ise yüzde 27 ile en çok değeri artan dördüncü tatil beldesi olarak öne çıkıyor.RAPORA göre, Muğla'nın önemli turistik ilçelerinden biri olan Ortaca da yazlık evlerin metrekare fiyatlarının en çok arttığı tatil beldelerinden biri oldu. Bir yıl içinde Ortaca'da yazlık evlerin metrekare fiyatları yüzde 26 arttı. Ortaca'yı yüzde 25'lik değer artışıyla Antalya'nın Konyaaltı ilçesi takip ediyor.