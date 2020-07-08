Arçelik ve kamu bankalarından işbirliği

KAMU bankalarının sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank işbirliği ile Arçelik de katıldı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Yaz aylarının gelmesiyle düğün alışverişleri, konuttaki hareketlenmeler, Kurban Bayramı ve artan sıcaklar satışları artıran faktörlerin başında geliyor. Kredi ihtiyacının yüksek olduğu bu dönemde Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ile yaptığımız işbirlikleriyle müşterilerimize 12, 36 ve 60 aylık ödeme kolaylığı sağlayacağız. Bu uygulama, müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılarken kredi tutarını nakit tahsil edecek bayilerimizin işlerini canlandıracak" ifadelerini kullandı.